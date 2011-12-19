菲律宾南部遭遇热带风暴 652人死800余人失踪

路透菲律宾卡加延-德奥罗12月18日电---由於未能做好应对风暴的准备，菲律宾南部山洪和滑坡造成房屋被毁，650多人死亡，搜救人员周日努力搜寻800余名失踪人员。

周五晚到周六清晨，当人们都还在熟睡时，热带风暴“天鹰”（Washi）登陆後导致水位暴涨并引发泥石流，棉兰老岛上的卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）灾情最为严重。

菲律宾国家红十字会（PNRC）称，南部棉兰老岛八省共有652人死亡，逾800人失踪。

菲律宾国家红十字会秘书长Gwendolyn Pang告诉记者：“办公室收到数以百计寻找失踪父母、儿童及亲属的请求。我们正与当地政府、军方、警方及其它救援机构协调搜救事宜。”

在卡加延-德奥罗市和伊利甘市，数十个沿海村庄被洪水整个卷走。

卡加延-德奥罗市市长Vicente Emano在电台采访中称：“我们的城市首次遭遇这种情况。”他表示，当地官员在风暴袭击前，没有收到充足预警。

菲律宾灾难管理机构称，在热带风暴周五登陆之前三天，已向官员和居民多次发出了警告。（完）