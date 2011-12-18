〔东京汇市〕欧元企稳,市场静待更多欧洲发展情况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元脱离11个月低点,止步不前
* 欧盟各国财长将在1430GMT召开电话会议
* 法国仍有评级遭调降的风险
路透悉尼12月19日电---欧元周一在亚洲市场盘初走势异常平静,此前一度录得三个月来的最差单周表现,投资者等待更多欧洲方面的发展和降评情况.
欧元兑美元EUR=报1.3032,脱离上周所及11个月低点1.2944.支撑位在1.2980-1.2995,短线阻力位位於1.3090,关键障碍位为1.3125-45.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。