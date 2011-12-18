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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 07:16 BJT

〔东京汇市〕欧元企稳,市场静待更多欧洲发展情况

* 欧元脱离11个月低点,止步不前

* 欧盟各国财长将在1430GMT召开电话会议

* 法国仍有评级遭调降的风险

路透悉尼12月19日电---欧元周一在亚洲市场盘初走势异常平静,此前一度录得三个月来的最差单周表现,投资者等待更多欧洲方面的发展和降评情况.

欧元兑美元EUR=报1.3032,脱离上周所及11个月低点1.2944.支撑位在1.2980-1.2995,短线阻力位位於1.3090,关键障碍位为1.3125-45.

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