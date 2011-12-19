〔亚洲金融〕泰国央行将与中方签署一项货币互换协议,促进双边贸易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透泰国华欣12月18日电---泰国央行周日表示,泰国计划本周与中国人民银行签署一项70亿元人民币(11亿美元)的双边货币互换协议,以促进两国之间的贸易.
泰国央行总裁张旭州在泰国南部的华欣对记者表示,"该协议将在必要时帮助泰国企业直接使用泰铢交换人民币,而无需通过美元."
"这将有助於促进在国际贸易中使用人民币."
他称,该协议将是周四与中国签署的五项协议之一,其并称,泰国央行已获准能够投资於中国的银行间债券市场.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。