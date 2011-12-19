〔亚洲金融〕泰国央行将与中方签署一项货币互换协议,促进双边贸易

路透泰国华欣12月18日电---泰国央行周日表示,泰国计划本周与中国人民银行签署一项70亿元人民币(11亿美元)的双边货币互换协议,以促进两国之间的贸易.

泰国央行总裁张旭州在泰国南部的华欣对记者表示,"该协议将在必要时帮助泰国企业直接使用泰铢交换人民币,而无需通过美元."

"这将有助於促进在国际贸易中使用人民币."

他称,该协议将是周四与中国签署的五项协议之一,其并称,泰国央行已获准能够投资於中国的银行间债券市场.(完)