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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 07:41 BJT

《中国报摘》--金融时报12月19日

* 头版头条:

--评论文章称,金融必须大力支持实体经济发展,是防范和化解潜在金融风险的必然要求.

* 其他:

--记者分析文章称,今年全年新增信贷可能略低於计划,流动性紧张仍需继续缓解.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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