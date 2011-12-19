《中国报摘》--中国证券报12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--上周ETF连续第二周整体实现净申购,净申购总额达26.56亿份,创年内单周最高净申购纪录.分析人士称,这可能预示着国内股市将迎来一波反弹行情.
* 其他:
--财政部财科所所长贾康表示,十二五期间中国有望启动环境税,而企业所得税也会相应调整.
--工信部原材料司钢铁处处长张德琛表示,为改变钢铁行业"北重南轻"局面,十二五期间环渤海,长三角地区原则上不再布局新建钢铁基地.
--商务部外贸司近日公布2012年稀土出口合格企业和待审核企业.商务部国际贸易经济合作研究所中国对外贸易研究部副主任金柏松预计,明年中国稀土出口配额总量可能缩减,但幅度不会太大.
--金风科技(002202.SZ)(2208.HK)转让两家风电子公司的50%股权给中国三峡新能源公司,总价款为1.67亿元人民币.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。