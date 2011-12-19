修正:〔中港个股〕中信证券与法国农业信贷银行的交易将推迟至明年初完成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(修正:将标头由"企业并购"修改为"中港个股")
路透巴黎12月16日电---中国大型券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)表示,其计划斥资3.74亿美元收购法国农业信贷银行(CAGR.PA)旗下证券公司里昂证券和盛富证券(Cheuvreux)的股权,但这笔交易获得监管机构批准的时间可能比预期更长.
中信证券周五称,现在来看该交易的完成时间应在2012年初,而非今年年底前.
中信证券旗下的中信证券国际於6月同意向法国农业信贷银行收购这两家公司各19.9%的股权.法国农业信贷银行为法国第三大上市银行.
尚未联系上法国农业信贷银行对此置评.该行与中信证券达成此项协议,是基於新管理层战略调整的通盘考虑,决定将业务重点放在零售银行方面,并削减风险较高的投资银行业务.
据了解管理层思路的消息人士表示,尽管法国农业信贷银行对於让中信证券最终增加持股一事持开放态度,但该行不希望丧失控股权,因此持股不会低於50%.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。