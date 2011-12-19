〔路透专访〕欧元区国家将同意增强IMF贷款能力--斯洛伐克财长

路透伯拉第斯拉瓦12月16日电---斯洛伐克财长Ivan Miklos周五表示,欧洲国家周一或将同意增强国际货币基金组织(IMF)的贷款能力,作为负债沉重欧元区国家援助措施的一部分.

Miklos表示,他预计欧元区国家将在周一的电话会议上确认1,500亿欧元的资金承诺,但尚不清楚欧元区以外的欧盟成员国是否将提供其余的500亿欧元.

"我预计欧元区国家将确认这一点,我们将等等看会有多少非欧元区的欧盟成员国加入,"Miklos接受路透采访时说.

Miklos还表示,欧洲央行(ECB)无限额买入债券以及推出欧元区共同债券或将在短期内提供帮助,但"不能解决问题".

"我认为,德国不愿意推出欧元区共同债券,至少在制定严格的财政规定之前不愿这样做,并且不同意无限额购买公债,是正确的,"他说.(完)