伊朗电视台播放CIA间谍"供认"身份画面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰12月18日电---伊朗国家电视台周日播放了一段录像，据其报导，一名因为美国中央情报局（CIA）从事间谍活动被拘的伊朗男子供认身份。
国家电视台播放了这段采访阿米尔·米尔扎伊·海克马蒂（Amir Mirza Hekmati）的录像，此人在录像中称，他曾接受过美国情报机构的训练。该电视台称，他被派往伊朗向伊朗的情报机构提供假情报。
伊朗情报部周六称，抓捕了一名伊朗籍的CIA间谍，这名间谍曾接受过美军情报机构的训练，并在美国驻伊拉克和阿富汗军事基地呆过。
国家电视台播放的录像显示，海克马蒂身穿开领衫坐在那里。
“他们（美国情报人员）告诉我：‘这项任务你若能成功，我们会进一步培训你，还会给你其他任务……这项任务要你去伊朗’，”他说道，看似很平静。
该电视台一个新闻节目的视频中，显示的好像是海克马蒂在美军基地的画面。
上周二，15人因涉嫌为美国和以色列搜集情报被起诉。按照伊朗的伊斯兰教法律，从事间谍活动可被处以死刑。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。