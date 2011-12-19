〔全球贸易〕俄罗斯获准加入世界贸易组织,结束长达18年的入世磋商(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透日内瓦/莫斯科12月16日电---世界贸易组织(WTO)周五批准俄罗斯成为该组织成员国,结束了俄罗斯长达18年的入世磋商.在苏联解体二十年後,俄罗斯终於全面融入全球经济.
俄罗斯经济规模为1.9万亿(兆)美元,入世之前是WTO成员国以外最大的经济体.加入WTO将帮助俄罗斯减轻对能源出口的依赖程度.对能源出口的依赖曾令该国在2008年油价大跌时损失惨重.
俄罗斯加入WTO後,重演2008年俄罗斯同格鲁吉亚开展这种地区冲突的风险将变得有限.
"这一谈判结果对俄罗斯和我们未来的合作夥伴来说都很好,"俄罗斯总统梅德韦杰夫说.
俄罗斯必须在六个月内批准相关入世文件,批准30天后将成为WTO第154个成员国.
中国10年前加入WTO,就此展开为期10年以出口为主导的经济增长.但专家表示,由於全球经济前景变差,俄罗斯经济不大可能复制中国的成功.
石油、天然气和金属占俄罗斯出口总额的五分之四,贸易增长和经常帐盈余帮助俄罗斯偿还债务,并积累下位居全球第三的外汇储备,这也推升了卢布汇率,令新行业很难参与全球市场竞争.
入世真正的好处在於,对外国投资者来说俄罗斯的投资环境变得更加安全,而飞速成长的俄罗斯企业也更容易进行海外扩张.(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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