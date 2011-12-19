〔全球贸易〕俄罗斯获准加入世界贸易组织,结束长达18年的入世磋商(更新版)

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路透日内瓦/莫斯科12月16日电---世界贸易组织(WTO)周五批准俄罗斯成为该组织成员国,结束了俄罗斯长达18年的入世磋商.在苏联解体二十年後,俄罗斯终於全面融入全球经济.

俄罗斯经济规模为1.9万亿(兆)美元,入世之前是WTO成员国以外最大的经济体.加入WTO将帮助俄罗斯减轻对能源出口的依赖程度.对能源出口的依赖曾令该国在2008年油价大跌时损失惨重.

俄罗斯加入WTO後,重演2008年俄罗斯同格鲁吉亚开展这种地区冲突的风险将变得有限.

"这一谈判结果对俄罗斯和我们未来的合作夥伴来说都很好,"俄罗斯总统梅德韦杰夫说.

俄罗斯必须在六个月内批准相关入世文件,批准30天后将成为WTO第154个成员国.

中国10年前加入WTO,就此展开为期10年以出口为主导的经济增长.但专家表示,由於全球经济前景变差,俄罗斯经济不大可能复制中国的成功.

石油、天然气和金属占俄罗斯出口总额的五分之四,贸易增长和经常帐盈余帮助俄罗斯偿还债务,并积累下位居全球第三的外汇储备,这也推升了卢布汇率,令新行业很难参与全球市场竞争.

入世真正的好处在於,对外国投资者来说俄罗斯的投资环境变得更加安全,而飞速成长的俄罗斯企业也更容易进行海外扩张.(完)