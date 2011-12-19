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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:10 BJT

〔中国经济〕十二五时期就业总量压力继续加大,城镇登记失业率控在5%以内

路透北京12月19日电---中国国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,十二五时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.

新华社上周五晚间报导称,会议明确提出"十二五"时期就业工作的主要目标:城镇新增就业4,500万人,农业富余劳动力转移就业4,000万人,社会保障制度覆盖所有劳动者,就业稳定性明显提高.

会议指出,"十二五"时期的就业总量压力将继续加大,城镇需就业劳动力年均比"十一五"时期增加100万人,劳动者技能与岗位需求不相适应、劳动力供给与企业用工需求不相匹配的结构性矛盾将更加突出,就业任务艰巨繁重.　

会议提出,要提高经济发展对就业的拉动能力,落实就业优先战略,大力发展吸纳就业能力强的产业和企业,实施更加积极的就业政策.

自2010年9月底至今,中国城镇登记失业率一直保持在4.1%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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