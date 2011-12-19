〔中国经济〕十二五时期就业总量压力继续加大,城镇登记失业率控在5%以内

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月19日电---中国国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,十二五时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.
新华社上周五晚间报导称,会议明确提出"十二五"时期就业工作的主要目标:城镇新增就业4,500万人,农业富余劳动力转移就业4,000万人,社会保障制度覆盖所有劳动者,就业稳定性明显提高.
会议指出,"十二五"时期的就业总量压力将继续加大,城镇需就业劳动力年均比"十一五"时期增加100万人,劳动者技能与岗位需求不相适应、劳动力供给与企业用工需求不相匹配的结构性矛盾将更加突出,就业任务艰巨繁重.
会议提出,要提高经济发展对就业的拉动能力,落实就业优先战略,大力发展吸纳就业能力强的产业和企业,实施更加积极的就业政策.
自2010年9月底至今,中国城镇登记失业率一直保持在4.1%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。