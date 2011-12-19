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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 09:10 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月19日-12月26日

(除特别说明,均为GMT时间)

12月19日(一)

莫斯科--欧亚经济共同体(EurAsEc)理事会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

波哥大--哥伦比亚财政部公布2012年融资计划细节.

12月20日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议,预计无利率声明发布.

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

维尔纽斯--立陶宛议会就2012年预算草案进行最终投票.

蒙得维的亚--南方共同市场(Mercosur)峰会(至12月21日).

12月21日(三)

吉隆坡--马来西亚央行发表金融业服务总体计划,这是一份旨在促进银行业转型的10年蓝图.

印度孟买--印度计划委员会副主席Montek Singh hluwalia发表讲话,题为"印度20年的经济改革:成就与反思"(1130).

布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料於1200宣布利率决定,1330召开记者会.

萨格勒布--克罗地亚央行召开会议.

第比利斯--格鲁吉亚央行召开货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至12月23日).

巴尼亚卢卡--波黑(波士尼亚)塞尔维亚共和国议会审议2012年预算案.

12月22日(四)

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.

巴西利亚--巴西央行公布通货膨胀季报.

12月23日(五)

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).

12月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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