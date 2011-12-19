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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,降评威胁令欧洲相关忧虑加剧

路透东京12月19日电---日本股市日经指数周一盘初微跌,惠誉上周警告称可能调降七个欧洲国家的评级之後,市场对欧债危机的忧虑加剧.

日经指数.N225下降0.5%至8,362.75点;东证股价指数.TOPX下滑0.4%至720.41点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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