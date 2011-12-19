《欧美金融市场假期一览表》--2011年12月19日-2012年12月31日

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
欧洲和美国金融市场假期如下:
2011年
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国、加拿大
2012年
1月2日(周一)--加拿大、美国、英国
1月16日(周一)--美国
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月6日(周五)--加拿大、美国、法国、意大利、英国
4月9日(周一)--法国、意大利、英国
5月1日(周二)--法国、意大利
5月7日(周一)--英国
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国
6月4日(周一)--英国
6月5日(周二)--英国
7月2日(周一)--加拿大
7月4日(周三)--美国
8月6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--意大利
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、意大利、英国
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国
12月31日(周一)--意大利
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王兴亚
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。