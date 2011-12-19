〔国际油市〕NYMEX原油几乎持平,上周受欧洲情势忧虑拖累而下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月19日电---美国原油期货周一在亚洲交易时段几无变动,上周挫跌5.9%,因市场对欧债危机的担忧挥之不去.
由於假日临近,本周石油市场的成交量料将处於较低水平.
截止0007GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-1月原油期货CLc1下跌0.05美元,至每桶93.48美元,该合约将於周二收盘时到期.上周五该合约结算价跌0.34美元,受累于评级机构惠誉警告可能调降法国及其他六个欧元区国家的评级.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。