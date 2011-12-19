〔国际油市〕NYMEX原油几乎持平,上周受欧洲情势忧虑拖累而下滑

路透东京12月19日电---美国原油期货周一在亚洲交易时段几无变动,上周挫跌5.9%,因市场对欧债危机的担忧挥之不去.

由於假日临近,本周石油市场的成交量料将处於较低水平.

截止0007GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-1月原油期货CLc1下跌0.05美元,至每桶93.48美元,该合约将於周二收盘时到期.上周五该合约结算价跌0.34美元,受累于评级机构惠誉警告可能调降法国及其他六个欧元区国家的评级.