《中国报摘》--其他报纸重要消息12月19日(I)

**上海证券报**

--国家发改委日前发布平潭综合试验区总体发展规划,赋予这个中国大陆离台湾本岛最近的地区比经济特区更特殊,更优惠的政策.

**人民日报**

--车船税法及其实施条例於明年起施行,87%的乘用车税额幅度降低或不变,并对新能源车船免征或者减半徵收.

--证监会发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(RQFII)的出台,意味着境外人民币投资境内证券市场正式开闸.

--经国家发改委核准批复,广厦集团舟山黄泽山石油中转储运工程项目正式开工.这是中国第一个由民营企业进入的原油中转储运项目,也是国务院批准设立舟山群岛新区後第一批浙江省重点建设项目.

--由中国法律援助基金会与中华民营企业联合会共同成立的"中国法律援助基金会维护民营企业合法权益专项基金"日前在京正式启动.

**第一财经日报**

--和硕科技(4938.TW)旗下上海日腾电脑配件公司上周六发生爆炸.据消息人士透露,发生事故的抛光生产车间,是苹果(AAPL.O)iPad背板生产车间.如果安全危机不能尽快消除,可能影响苹果产品下季供应链.

--国家外管局国际收支司司长管涛表示,人民币兑美元日间交易价触及跌停,不等於人民币汇率贬值,当前外汇形势变化总体利大於弊,有升有贬的双向波动符合人民币汇率形成市场化的改革方向.

**21世纪经济报 道**

--复星国际(0656.HK)CEO梁信军表示,未来会关注四个领域,包括高端消费及消费的升级换代、金融服务业、能源资源和工业的升级换代,复星未来会加重前两个领域的投资占比.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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