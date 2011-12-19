〔台湾个股〕和硕科技旗下上海工厂发生爆炸,媒体称或影响苹果供应链

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月19日电---台湾和硕科技(4938.TW)旗下日腾电脑配件(上海)有限公司上周六发生爆炸.第一财经日报周一引述消息人士称,发生事故车间生产苹果(AAPL.O)iPad2的背板,如果安全危机不能尽快消除,可能影响苹果产品下季供应链.
和硕科技周末公告称,转投资的全资子公司上海日腾三厂厂区的集尘设备发生小型气爆事件,造成小部分自动化设备损伤,现场受伤之人员目前无生命危险.不过该等机器设备可重新调校,所以业务及财务损失之影响不大.
不过第一财经报导指出,和硕的回应可能无法真正消除潜在的危机.因为,上海松江区组成的调查组尚未公布具体调查结果,如果日腾工程安保体系存在问题,不排除面临停产整顿.
上海市政府官方微博发布消息称,上周六(17日)下午3点40分,上海松江区日腾公司发生铝粉爆燃事故,61名工作人员就医.目前松江区已成立调查组,调查事故原因,并责成日腾做好善後工作.
上海日腾成立於2002年,原是大陆知名的金属机构件供应商.2010年冬天,和硕以不超过2.2亿美元收购了它与关联企业--日贵精密模具,强化了垂直整合能力,并借此打入苹果供应体系.目前,日腾手握苹果、惠普、戴尔、宏碁、联想等关键客户机构件订单.
和硕科技上周五收报32.15台币.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。