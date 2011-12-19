路透北京12月19日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口 快讯的日程: 公布日期 经济指标 数据日期 12月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月 4日、14日、24日公布,法定节假日顺延. 3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及 商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉. 4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由 原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全 国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完) --整理 尹嫄婷