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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:54 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月19日-12月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月19日(一)

东京--日本财务省标售三个月期贴现债券.

巴黎--法国标售国库券(BTF)(1350).

华盛顿--美国财政部标售两年期公债.

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.

12月20日(二)

伦敦--英国标售票息4.25%、2017年到期的公债.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.

渥太华--加拿大标售98日、182日和364日国库券.

12月21日(三)

罗马--意大利财政部公布12月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债.

12月22日(四)

东京--日本财务省标售两年期公债.

罗马--意大利财政部公布12月28日标售的BOT短期债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布12月28日标售的CTZ零息债券规模细节.

华盛顿--美国财政部标售五年期通膨保值债券(TIPS).

12月23日(五)

罗马--意大利财政部公布将於12月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)规模细节.

12月26日(一)

主要国家暂无发债计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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