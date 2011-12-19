〔中国经济〕明年积极财政政策包括增支和结构性减税两方面--财政部专家

路透上海12月19日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康日前称,明年实施的积极财政政策,主要将包括"增支"和"结构性减税"两个方面.

"虽然今年财政增收不少,但要支出的地方也很多.就明年而言,对三农(农业,农村和农民)、民生(保障房和新医改)会给予大力支持.此外,在基础设施的瓶颈、新兴产业和企业研发创新等方面,会给予定向的支持,"中国证券报周一援引他表示.

贾康并指出,针对中小企业的结构性减税,明年要进一步落实好.增值税扩围在上海试点,将是结构性减税的重要抓手.营业税改征增值税,减少重复纳税,会促进服务业专业化细分.服务更好,会吸引更多的百姓进行当前消费,这对中国经济结构的调整也是有益的.

"从研究的角度看,'十二五'(2011-2015年)期间我国应该会启动环境税.开征这个税後,整个税收会多出一块,为企业所得税的调整提供空间,"他说.

刚刚闭幕的中央经济工作会议提出,2012年要推进营业税改征增值税和房产税改革试点,合理调整消费税范围和税率结构,全面改革资源税制度,研究推进环境保护税改革.[ID:nCN1283976](完)