〔中国经济〕明年积极财政政策包括增支和结构性减税两方面--财政部专家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月19日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康日前称,明年实施的积极财政政策,主要将包括"增支"和"结构性减税"两个方面.
"虽然今年财政增收不少,但要支出的地方也很多.就明年而言,对三农(农业,农村和农民)、民生(保障房和新医改)会给予大力支持.此外,在基础设施的瓶颈、新兴产业和企业研发创新等方面,会给予定向的支持,"中国证券报周一援引他表示.
贾康并指出,针对中小企业的结构性减税,明年要进一步落实好.增值税扩围在上海试点,将是结构性减税的重要抓手.营业税改征增值税,减少重复纳税,会促进服务业专业化细分.服务更好,会吸引更多的百姓进行当前消费,这对中国经济结构的调整也是有益的.
"从研究的角度看,'十二五'(2011-2015年)期间我国应该会启动环境税.开征这个税後,整个税收会多出一块,为企业所得税的调整提供空间,"他说.
刚刚闭幕的中央经济工作会议提出,2012年要推进营业税改征增值税和房产税改革试点,合理调整消费税范围和税率结构,全面改革资源税制度,研究推进环境保护税改革.[ID:nCN1283976](完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。