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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下滑,受欧元区降级威胁影响

路透首尔12月19日电---韩元KRW=周一盘初下滑,此前评级机构惠誉表示,或将在两年内调降法国评级,并称其他六个欧洲国家近期可能面临债信评级调降.

0026GMT,韩元兑美元报1,163.3,周五收盘为1,158.6.

三年期公债期货12月合约KTBc1几无变动,报104.64.

0026GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,163.3 1,158.6

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9319/480 14.8793/889

韩国公债期货KTBc1* 104.64 104.64

韩国综合股价指数.KS11 1,807.24 1,839.96

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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