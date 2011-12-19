〔欧洲金融〕瑞士央行总裁称欧元将以目前形式继续存在--电台

路透苏黎世12月17日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德在一次采访中表示,央行预料欧元仍可保持目前的形式,但倘若欧债危机愈演愈烈,不排除采取一切措施以缓解经济受到的冲击.

本次专访是DRS电台在周四进行的,当时瑞士央行维持瑞郎兑欧元的上限在1.20瑞郎不变,但表示随时可能采取进一步行动.

一直有人揣测,鉴於瑞士经济增长势头放缓的迹象不断增多,央行可能调整瑞郎汇率上限以进一步压低瑞郎.

希尔德布兰德表示,并不能排除欧债危机升级的可能,央行认为这是国内经济面临的最大危险.不过他认为欧元区不大可能解体.

"我们认为,欧元区和欧元将以目前形式继续存在,"希尔德布兰德并重申瑞士央行准备随时采取进一步措施.

但他拒绝具体央行准备采取更多举措的具体详情.(完)