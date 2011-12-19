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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 09:15 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货扩大涨幅,受南美乾旱忧虑提振

路透悉尼12月19日电---美国谷物期货在周一亚洲交易时段盘初跳涨约1%,受市场担忧巴西南部和阿根廷气候干燥提振.阿根廷是全球第三大大豆出口国.

大豆期货在上周末段触及一周高位,预报员警告阿根廷仍将遭遇异常乾旱,令谷物供应的压力增加.

澳洲联邦银行(CBA)商品策略师Luke Mathews指出,谷物市场仍主要关注南美旱情的发展,特别是在巴西南部和阿根廷.

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