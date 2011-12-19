〔芝加哥期市〕美国谷物期货扩大涨幅,受南美乾旱忧虑提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月19日电---美国谷物期货在周一亚洲交易时段盘初跳涨约1%,受市场担忧巴西南部和阿根廷气候干燥提振.阿根廷是全球第三大大豆出口国.
大豆期货在上周末段触及一周高位,预报员警告阿根廷仍将遭遇异常乾旱,令谷物供应的压力增加.
澳洲联邦银行(CBA)商品策略师Luke Mathews指出,谷物市场仍主要关注南美旱情的发展,特别是在巴西南部和阿根廷.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。