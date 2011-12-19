版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 09:07 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国宜宾国资公司3.3亿元五年期投资人选择权(3+2)浮息(一年定存基准)中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:   

  山西煤炭进出口集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180176,票面利率6.85%
  国家电网100亿元10年期固息债1180177,票面利率5.14%
  国家电网50亿元15年期固息债1180178,票面利率5.24%
  重庆高速集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182390,票面利率6.23%
  南京交通集团6亿元一年期短融041153010,票面利率5.74%
  连云港集团6亿元五年期中票1182389,票面利率6.72%
  上海巴士公交4亿元一年期短融041170002,票面利率6.10%
  华联商厦600632.SS6亿元一年期短融041169007,票面利率7.80%
  江山制药5亿元三年期中票1182388,票面利率8.50%
  ==============================================================================
  三、缴款:

  财政部280亿元10年期固息国债110024(续发部分),发行价101.30元
  兰州城投15亿元七年期固债1180186,票面利率8.20%
  咸阳城投11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180179,票面利率7.90%
  成都市香城建投10亿元七年期固息债1180181,票面利率8.60%
  农六师国有资产公司5亿元一年期短融041164012,票面利率6.74%
  新疆天业集团4亿元一年期短融
  远东控股集团4亿元一年期短融
  新奥燃气投资13亿元一年期短融041153011,票面利率5.90%
  无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182391,票面利率5.73%
  四川投资集团7亿元三年期中票
  ==============================================================================
  四、还本付息:
  
  中外运长航集团15亿元三年期中票0882030到期兑付,票面利率3.60%
  辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融1081428到期兑付,票面利率4.59%
  中国石油集团200亿元三年期中票0882031到期兑付,票面利率2.80%
  中国国际信托公司35亿元10年期固息债018001到期兑付,票面利率3.98%
  兴业银行(601166.SS)80亿元五年期固息金融债061004到期兑付,票面利率3.45%
  首都机场集团49亿元三年期中票0882032到期兑付,票面利率3.63%  
  财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息,票面利率4.41%
  光大银行(601818.SS)50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081804付息,票面利率4.05%
  山西焦煤集团13亿元五年期中票0882029付息,票面利率4.09%
  财政部271.2亿元七年期固息国债090032付息,票面利率3.22%
  陕西煤业化工集团15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980176付息,票面利率5.45%
  广深铁路(601333.SS)(0525.HK)35亿元五年期中票0982166付息,票面利率4.79%
  进出口银行267.3亿元五年期固息债100312付息,票面利率3.98%
  镇江城投集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080166付息,票面利率6.76%
  绵阳投资控股集团12亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080167付息,票面利率6.00%
  山西焦煤集团15亿元五年期中票1082219付息,票面利率5.11%
  中国诚通控股集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债078084付息,票面利率6.05%
  财政部260亿元五年期固息国债080026付息,票面利率1.77%
  国家开发银行300亿元七年期投资人选择权(2+5)固息债080225付息,票面利率3.28%
  财政部282.7亿元10年期固息国债090012付息,票面利率3.09%
  九江城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980177付息,票面利率7.10%
  镇江新区开发总公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980178付息,票面利率6.50%
  天津泰达投资控股公司15亿元10年期固息债058034付息,票面利率4.65%
  兴业银行80亿元10年期固息金融债061005付息,票面利率3.75%
  华能财务公司17亿元五年期固息金融债072207付息,票面利率5.50%
  西部矿业公司5亿元10年期固息债078085付息,票面利率6.10%
  山西焦煤集团15亿元10年期固息债078086付息,票面利率6.05%
  云南煤化工集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债088069付息,票面利率5.41%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --对11月末以来中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS盘中频触及交易区间下限现象,
国家外汇管理局国际收支司司长管涛认为,交易价触及"跌停",并不等於人民币汇率贬值,而
且有升有贬的双向波动符合人民币汇率形成市场化的改革方向.[ID:nCN1292256]

  --中国财政部财政科学研究所所长贾康日前称,明年实施的积极财政政策,主要将包括"增
支"和"结构性减税"两个方面.[ID:nCN1292258]

  国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润          (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================

  注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

  --整理 边竞/李宏薇; 审校 刘昕/周晓峰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐