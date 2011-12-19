〔英国金融〕议员希望政府厘清责任归属,加强监督新的银行监管机构

路透伦敦12月19日电---英国一主要议会委员会周一表示,英国政府应厘清责任归属,并加强监督在该国监管制度全面改革中权力较大的新监管机构.

不过关於监管机构要求拥有更多自由裁量权、以避免完全以法规为基础监管方法的缺陷,这个正在研究金融服务法草案的联合委员会予以支持.金融服务法案草案将令英国央行在监管该国金融业中扮演主要角色.

委员会也支持其在周一公布的报告中有关银行业独立委员会提出的数项建议,其中包括要求银行将投行业务与零售业务进行切割.

英国财政大臣奥斯本周一稍晚将对银行业独立委员会的这份报告作出正式回应,尽管政府已经表示,完全支持这些建议.

在纳税人花费数以百亿计的英镑帮助数家银行摆脱困境之後,英国已开始动身全面改革其监管制度.

此议会委员会表示,新监管文化对阻止未来发生危机来说至关重要.

委员会称,"银行业危机发生前,未能预见到即将浮现的风险是一重大失误.委员会认为相比把重点放在严格执行固定条例上,'以判断为导向的'监管对未来的监管而言更重要",其并敦促政府将之立为法律.(完)