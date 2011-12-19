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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 09:30 BJT

《外汇动态》欧元和澳元小跌至盘中低位,亚洲股市受欧洲忧虑拖累开低

0103GMT--欧元和澳元小幅走跌至盘中低位,此前亚洲股市本周明显开局不利,因市场担忧若欧洲多个国家信用评级遭下调,可能会破坏欧债危机解决的进程.

欧元EUR=下跌0.2%至1.3027美元.

日本一家大型银行的交易员称,短期支撑位1.3000美元及1.2950美元的略下方均有停止单挂出.

阻力位料在1.3090美元,即最近1.3236-1.2944美元这波跌势的50%回档位.

澳元AUD=D4最新下滑0.4%至0.9946美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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