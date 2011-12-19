《外汇动态》欧元和澳元小跌至盘中低位,亚洲股市受欧洲忧虑拖累开低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0103GMT--欧元和澳元小幅走跌至盘中低位,此前亚洲股市本周明显开局不利,因市场担忧若欧洲多个国家信用评级遭下调,可能会破坏欧债危机解决的进程.
欧元EUR=下跌0.2%至1.3027美元.
日本一家大型银行的交易员称,短期支撑位1.3000美元及1.2950美元的略下方均有停止单挂出.
阻力位料在1.3090美元,即最近1.3236-1.2944美元这波跌势的50%回档位.
澳元AUD=D4最新下滑0.4%至0.9946美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。