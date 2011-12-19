民调显示普京的支持率降至年内低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月16日电---俄罗斯执政党在杜马选举中遭遇重挫後进行的首次民意调查显示，总理普京的支持率降至年内最低，他目前还面对着掌权12年来规模最大的抗议。
俄罗斯国家民意调查机构VTsIOM称，周五公布的12月10-11日民调结果显示，普京的支持率为51%，而他在11月28-29日的调查支持率为61%，今年1月时支持率为68%。
调查凸显俄罗斯人民对普京的不满和厌倦，尽管大家仍广泛预期普京将赢得明年3月的总统选举，不过获胜概率似乎不及一个月以前了。
普京发言人Dmitry Peskov暗示，支持率下降是杜马选举後俄罗斯民众“情绪过度宣泄”所致，并表示普京的支持率将很快回升。
“总体来说普京的支持率仍处於很高的水平，尽管有波动。”国际文传电讯社引述Peskov的话报导。
“这是杜马选举过後民众情绪过度宣泄所致。真实情况显示，有理由相信普京的支持率有望於短期内上升。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。