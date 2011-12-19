美国国防部长称利比亚过渡期漫长且艰难

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里12月17日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周六告诉利比亚领导人，他们面临的过渡之路漫长且艰难。
帕内塔是首位访问利比亚的美国国防部长。他表示，美国准备提供援助，但未向试图巩固权威的利比亚领导人指明援助的具体细节。
他警告称，利比亚未来在整编战争期间出现的各派武装力量、建立军队、警察和民主机构等方面，将会面临艰难的挑战。
“这将是一个漫长且艰难的过渡期，但我相信你们会成功，”帕内塔在会见利比亚过渡政府总理凯卜（Abdurrahim El-Keib）和国防部长朱瓦利（Osama Al-Juwali）後的记者会上说。
利比亚过渡政府还面临民兵武装的挑战。卡扎菲10月被杀後，部分民兵武装撤离的黎波里，但其他依然驻守，希望争取属於他们的权力。
帕内塔称，“我相信他们（临时政府领导人）正采取正确步骤，将所有团体团结在一起，以将他们团结在一个利比亚和一个国防体系下。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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