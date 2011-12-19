〔金属期市〕期铜下挫,受欧洲信用评级遭调降忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月19日电---期铜周一下跌,因市场担忧欧洲信用评级遭调降,令欧元区可能花费更长时间才能化解肆虐两年的主权债务危机,而欧债危机正拖累全球经济成长.
0114GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.48%,报每吨7309.75美元,扭转上日涨势.该期约今年已累计挫跌24%,中止前两年涨势.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3下跌0.98%,报每吨53,770元人民币(8,500美元).该期约上周挫跌约5%,录得9月底以来最大周跌幅.该期约今年已缩水约四分之一.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。