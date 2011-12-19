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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 09:47 BJT

〔金属期市〕期铜下挫,受欧洲信用评级遭调降忧虑拖累

路透吉隆坡12月19日电---期铜周一下跌,因市场担忧欧洲信用评级遭调降,令欧元区可能花费更长时间才能化解肆虐两年的主权债务危机,而欧债危机正拖累全球经济成长.

0114GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.48%,报每吨7309.75美元,扭转上日涨势.该期约今年已累计挫跌24%,中止前两年涨势.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3下跌0.98%,报每吨53,770元人民币(8,500美元).该期约上周挫跌约5%,录得9月底以来最大周跌幅.该期约今年已缩水约四分之一.

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