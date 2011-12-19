〔中国铁路〕1-11月固定资产投资同比降幅扩大,基建投资降逾三成

为缓解铁路融资难,政府先後出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.铁道部今年1,000亿元的企业债也已发行完毕,不过,最後一批铁道债认购热情降温,因有关铁道债风险权重将被调降的政策性利好预期迟迟未兑现,且当时资金面转趋紧张.