〔中国铁路〕1-11月固定资产投资同比降幅扩大,基建投资降逾三成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月19日电---甬温动车事故後中国铁路建设步伐明显放缓.1-11月铁路固定资产投资和基本建设投资再度双双扩大同比降幅,基建投资下降逾30%;不过11月新增投资均较上月上升.
中国铁道部近日公布数据显示,1-11月全国铁路固定资产投资累计完成4,916亿元人民币,较上年同期降幅扩大至28.4%;其中基本建设投资累计完成3,963亿元,同比减少34.7%.
为缓解铁路融资难,政府先後出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.铁道部今年1,000亿元的企业债也已发行完毕,不过,最後一批铁道债认购热情降温,因有关铁道债风险权重将被调降的政策性利好预期迟迟未兑现,且当时资金面转趋紧张.
不过,据路透测算,中国铁路11月新增固定资产投资和基建投资均较上月增加,分别升至626亿元和289亿元,上月新增为336亿元和205亿.
以下为最近一年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2011年1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年
金额(亿元) 4,916 4,290 3,954 3,577 3,224 2,781 2,200 1,733 1,216 708 404 8,341 7,013
同比增幅(%) -28.4 -25.2 -19.3 -11.5 -1.5 2.7 10.4 22.0 36.5 32.5 25.6 18.8 69.1
基本建设投资
2011年1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年
金额(亿元) 3,963 3,674 3,469 3,165 2,834 2,422 1,986 1,562 1,090 640 364 7,091 6,006
同比增幅(%) -34.7 -28.0 -19.3 -11.1 -2.5 3.1 13.4 25.7 39.8 46.7 55.7 18.1 77.9
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。