〔中港个股〕中石化考虑收购27亿欧元西班牙Repsol股份--金融时报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月18日电---金融时报周一报导称,中石化(0386.HK)(600028.SS)考虑收购西班牙油企Repsol(REP.MC)数十亿欧元的股份,因负债累累的西班牙建筑商Sacyr-Vallehermoso SVO.MC急於出售所持Repsol股份的一半,以偿还贷款,避免破产.
恰恰在全球金融危机爆发和西班牙房地产及建筑业泡沫破裂之前,Sacyr收购了Repsol的20%股份,随後Sacyr遭遇债务难题,今年必须对49亿欧元(63.9亿美元)银团贷款进行再融资.
金融时报引述知情人士报导称,Sacyr已经确定了两个潜在买家,以快速出售其所持Repsol股份的一半,价值达27亿欧元(35.2亿美元),并且已经接洽了中石化.
金融时报称,这种安排已经得到了Repsol管理层的同意.Repsol管理层将愿意给予中石化一个董事席位.
报导并称,Sacyr还相信一家未透露名称的拉美油企也有意购买Repsol股份,并且可能在周三前出价收购.
路透尚未联系到中石化和Sacyr对此置评.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。