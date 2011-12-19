〔中港个股〕中石化考虑收购27亿欧元西班牙Repsol股份--金融时报

路透伦敦12月18日电---金融时报周一报导称,中石化(0386.HK)(600028.SS)考虑收购西班牙油企Repsol(REP.MC)数十亿欧元的股份,因负债累累的西班牙建筑商Sacyr-Vallehermoso SVO.MC急於出售所持Repsol股份的一半,以偿还贷款,避免破产.

恰恰在全球金融危机爆发和西班牙房地产及建筑业泡沫破裂之前,Sacyr收购了Repsol的20%股份,随後Sacyr遭遇债务难题,今年必须对49亿欧元(63.9亿美元)银团贷款进行再融资.

金融时报引述知情人士报导称,Sacyr已经确定了两个潜在买家,以快速出售其所持Repsol股份的一半,价值达27亿欧元(35.2亿美元),并且已经接洽了中石化.

金融时报称,这种安排已经得到了Repsol管理层的同意.Repsol管理层将愿意给予中石化一个董事席位.

报导并称,Sacyr还相信一家未透露名称的拉美油企也有意购买Repsol股份,并且可能在周三前出价收购.

路透尚未联系到中石化和Sacyr对此置评.(完)