《中国待发行主板新股一览表》--12月19日

路透北京12月19日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ------------------------------------------------------------------------------------ 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 *12月16日 百隆东方 不超过15,000 106,229 中信证券 12月 9日 吉视传媒 不超过28,000 220,000 中信证券 11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 11月 9日 江南嘉捷 5,600 34,548 华泰证券 10月24日 西部证券 不超过 20,000 ~ 招商证券 9月28日 中国交通建设 不超过350,000 2,000,000 中银国际 国泰君安 中信证券 9月23日 奥康股份 不超过 8,100 102,236 国信证券 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券 注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书. 2. *代表新增内容.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 康熙泽; 审校 张喜良