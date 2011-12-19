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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 10:04 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--12月19日

路透北京12月19日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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  审核通过日期     公司名称        发行量(万股)    募集资金拟使用量(万元)      保荐人
  *12月16日        百隆东方         不超过15,000             106,229           中信证券
   12月 9日        吉视传媒         不超过28,000             220,000           中信证券
   11月25日        乔丹体育               11,250             106,424           中银国际
   11月 9日        江南嘉捷                5,600              34,548           华泰证券 
   10月24日        西部证券        不超过 20,000                   ~           招商证券
    9月28日       中国交通建设     不超过350,000           2,000,000           中银国际
                                                                               国泰君安
                                                                               中信证券
    9月23日        奥康股份        不超过  8,100             102,236           国信证券
    8月29日        陕煤股份        不超过200,000           1,725,100           中金公司
                                                                               中银国际                                                   
    7月25日        隆基股份                7,500             137,032           国信证券
                           
  注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
     2. *代表新增内容.(完)

  欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

  --整理 康熙泽; 审校 张喜良

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