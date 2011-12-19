《欧洲金融分析》欧元区更多银行将遭遇货币市场冻结引发的融资压力

* 庞大的主权债务供应正损及货币市场

* 甚至欧洲较为稳健的银行也开始感受到信贷吃紧

* 欧洲央行挹注现金不足以缓解融资紧张

路透伦敦12月16日电---即便是欧元区最稳健的银行,在未来几个月也将开始排队申请欧洲央行(ECB)的资金,他们因持有庞大的政府公债曝险而被排除在货币市场之外.

倘若他们持有的欧洲公债价值在下挫之後进一步缩水,欧洲银行业短期融资成本的上涨压力可能很快激化,而当欧元区政府在明年初开始为庞大债务进行再融资时,欧洲公债将再一次受到打击.

鉴於欧债危机解决方案难以在短期内出炉,银行间市场人士称,他们正对越来越多的银行减少信贷额度.

"这是十足的疯狂举动...当我们看到欧洲大银行目前筹借美元的成本为较隔拆利率高出300基点时,你知道肯定哪出问题了,"伦敦一家银行不愿透露姓名的货币市场主管指出.

"信贷额度已经下调,因批发融资渠道几乎已经中断,我们正看到欧洲大银行从企业界筹借现金,目前的关注焦点是主要银行借助零售/公司来筹集现金.各中央银行可能也在请托之列."

交易员称,欧元区重债国的大多数银行事实上已被关在货币市场大门之外,而法国的银行也已被一个个驱赶出来,因法国被视作欧元集团拥有AAA评级核心国家中实力最弱的国家.年底的流动性需求也导致融资压力雪上加霜.

截止11月8日的提存期,法国银行业从欧洲央行的借款超过1,000亿美元,高於前一个月的870亿欧元.国际清算银行(BIS)数据显示,法国银行业对意大利、西班牙和希腊债务的风险敞口超过6,000亿欧元,其规模超过任何一个欧元区国家.

摩根大通全球资产配置和另类投资欧洲主管Nikolaos Panigirtzoglou预料,倘若无法找到欧债危机的解决方案,奥地利银行业在未来几个月向欧洲央行筹借的现金规模将增加.

他指出,银行业融资紧张状况可能蔓延至欧洲核心国家法国,因意大利债券赎回和偿付利息的日期临近,该国需要在明年1月至4月支付近1,000亿欧元.

"目前资金紧张已从欧元区二线国家波及到比利时和法国,但可能进一步蔓延,"Panigirtzoglou并称.

惠誉周四调降高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)及其他五家大银行评等,称因金融市场"面临更大挑战".[ID:nCT0426344]

欲浏览欧元区2012年主权债发行及赎回安排,请点选:(r.reuters.com/gev45s)

欲浏览按国别计算的银行业风险敞口,请点选:(r.reuters.com/vyj98r)

在如此环境下,流动资金相当稀缺.一些投资者甚至把钱从银行中取出来,赔本投资於收益率(殖利率)为负值的德国或荷兰短期国库券.<0#DEBMK=>

"一年前,说起最糟糕情景(欧元区解体)还是相当荒唐可笑的,但现在这一可能性越来越大,"法国兴业银行信贷分析师Juan Valencia说.

"人们已经开始为此做准备,他们正在囤积大量现金."

**货币市场冻结**

参与确定伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的银行中,法国的巴黎银行(BNPP.PA)、农业信贷银行(CAGR.PA)及兴业银行(CAGR.PA)表示,他们支付的三个月期美元利率最高,约为0.6%.但其他核心国家的银行业者支付的美元利率近期也在上升.

当前借贷成本仍远低於2008年雷曼兄弟倒闭引发信贷紧缩期间接近5%的水平,因全球央行这次预先准备了紧急流动性措施.

为避免资金压力达到三年前的水平,欧洲央行周三计划向银行体系无限额注入三年期流动性.

分析师称,银行业者更可能利用这些资金来偿还自身债务,而非用於所谓的利差交易,即银行以1%的利率从欧洲央行借入资金,然後买入收益率为6-7%的意大利和西班牙公债.

这样的话,主权债危机将难以解决,而银行业者尽管获得欧洲央行的支撑,仍将面临融资压力.

"这不是一个可长可久的解决办法.我们需要的是主权债危机结束...如果一个主权国家被关在市场之外,基本上就没有什麽指望了,"法国兴业的Valencia称.

他预估,银行业明年面临大约3,200亿欧元的优先及政府担保债务赎回,相比之下,他们过去六个月近发行了120亿欧元债券.

Valencia建议,信贷市场中的投资者避开金融机构,他并称那些因投资指数中涵盖金融机构而无法避开的投资者,应该仅仅投资於重要机构.

"必须严格执行汰弱留强...若不得已要持有金融股,则必须选择那些最棒的业者."(完)