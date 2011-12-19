《中国报摘》--其他报纸重要消息12月19日(II)

**证券时报**

--今年1至11月,中国上海有18家中小企业发行集合票据,累计募集资金11.5亿元人民币.

--"股神"巴菲特旗下的中美能源控股公司日前声明,将从NRC能源公司购买阿瓜卡离连特太阳能发电厂项目49%的股份,这已经是巴菲特一个月内第二次向太阳能行业投入巨资.

--中金公司相关人士称,人民币合格境外机构投资者(RQFII)开闸既满足了香港逾6,000亿元人民币存款投资内地股市的需求,同时也完善了中国国内券商服务香港客户的资产管理跨境产品线,该项业务前景较为广阔.(完)

**经济参考报**

--记者从"2012年中国钢铁市场展望"暨"我的钢铁"年会上了解到,多位业内专家都表示,尽管目前钢材市场出现颓势,铁矿石价格也开始下跌,但不会出现逆转,明年铁矿石成本仍会在高位波动中.

--记者从中石油集团公司获悉,进入12月来,国内油品终端需求持续旺盛,呈翘尾现象,中石油进一步加大市场保供力度.据统计,截至12月12日,中石油成品油供应达333.4万吨,比11月同期增长11.8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 黄凯

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