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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 09:22 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

路透上海12月20日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.

央行稍後将招标发行260亿元一年期央票,发行量较上周缩减约三成.市场预计中标收益率有望续持平於3.4875%.

央行上周二发行的380亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第四周持平於3.4875%;同时还进行了350亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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