〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透上海12月20日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.
央行稍後将招标发行260亿元一年期央票,发行量较上周缩减约三成.市场预计中标收益率有望续持平於3.4875%.
央行上周二发行的380亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第四周持平於3.4875%;同时还进行了350亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。