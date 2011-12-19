〔人民币汇率〕ECB执委斯麦吉担忧人民币盯住美元对全球经济构成损害

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透罗马12月16日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)周五表示,随着中国经济的壮大,人民币盯住美元的汇率机制对全球经济的损害越来越大.
"当前我们面临一种前所未有的境况,那就是原先将本币盯住大型经济体货币的一个小规模经济体,已经成长为全球第二大经济体,"他直接指向中国.
"这是近年来全球失衡的一个主要根源.他们处理的方式一直不能让人满意,随着时间的流逝,其对全球经济前景的危害可能变得更大,"斯麦吉称.
斯麦吉还表示,新兴经济体应该扶植国内金融行业的成长,这有助於提振国内消费.(完)
--编译 吴云凌;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。