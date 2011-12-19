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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 10:30 BJT

〔中国新债〕新钢股份周三起将发9亿元固息公司债,期限五年

路透上海12月19日电---中国新余钢铁股份有限公司(600782.SS)周一公告称,将於周三(21日)起

发行9亿元人民币固息公司债,期限为五年.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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新钢股份 9 9 5 询价预设区间6.20%-6.70% 国泰君安 AA 12/21-12/23

(600782.SS)

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参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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