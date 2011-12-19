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债券 | 2011年 12月 19日 星期一 10:21 BJT

〔标题新闻〕英国针对抵押贷款拟议更严格法规,FSA将与银行等贷款机构讨论相关议案

* FSA为英国金融服务监管局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NG1XE]

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