印尼偷渡船倾覆,逾200人失踪

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼12月19日电---澳大利亚媒体周一报导称，一艘满载非法移民的印度尼西亚船只遭遇恶劣风暴沉没，船长和船员抢走救生衣弃船逃离，导致船上200余名乘客失踪。

幸存者称，船只驶往澳大利亚途中，在距印尼爪哇岛海岸约90公里处，因风暴而遭海浪袭击导致船体破裂，惊慌的乘客被遗弃在船上坐以待毙。

18岁的巴基斯坦人Saed Mohammad Zia告诉《每日电讯报》：“船长和6名船员拿走救生衣，游泳逃走。”

“他们（船长和船员）都来自印尼。一波大浪过後，我们就看不见他们了，此後就再也没看到过，不知他们是否获救。”

这艘木船周六沉没，船上的许多乘客据信来自伊朗、伊拉克和阿富汗等国。

生还者当中，有人在急风大浪中挣扎漂浮後严重脱水、疲惫不堪；有人依靠船只碎片漂浮约5个小时才获救。

一名伊拉克生还者Fahmi告诉路透：“与船上许多其他人一样，我们此行的目的是去澳大利亚寻求避难。”

澳大利亚将派出一艘海军巡逻船和一艘侦察机周一展开搜救。澳大利亚驻雅加达联邦警察将协助印尼调查此事。（完）