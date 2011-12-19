印尼偷渡船倾覆,逾200人失踪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼12月19日电---澳大利亚媒体周一报导称，一艘满载非法移民的印度尼西亚船只遭遇恶劣风暴沉没，船长和船员抢走救生衣弃船逃离，导致船上200余名乘客失踪。
幸存者称，船只驶往澳大利亚途中，在距印尼爪哇岛海岸约90公里处，因风暴而遭海浪袭击导致船体破裂，惊慌的乘客被遗弃在船上坐以待毙。
18岁的巴基斯坦人Saed Mohammad Zia告诉《每日电讯报》：“船长和6名船员拿走救生衣，游泳逃走。”
“他们（船长和船员）都来自印尼。一波大浪过後，我们就看不见他们了，此後就再也没看到过，不知他们是否获救。”
这艘木船周六沉没，船上的许多乘客据信来自伊朗、伊拉克和阿富汗等国。
生还者当中，有人在急风大浪中挣扎漂浮後严重脱水、疲惫不堪；有人依靠船只碎片漂浮约5个小时才获救。
一名伊拉克生还者Fahmi告诉路透：“与船上许多其他人一样，我们此行的目的是去澳大利亚寻求避难。”
澳大利亚将派出一艘海军巡逻船和一艘侦察机周一展开搜救。澳大利亚驻雅加达联邦警察将协助印尼调查此事。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。