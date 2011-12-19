〔中国金融〕11月外汇占款减少279亿元,连续第二个月下降

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透北京12月19日电---中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款减少了279亿元,为连续第二个月下降.
中国人民银行此前公布数据显示,10月末外汇占款余额为25.4869万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元,为近四年来首见.[ID:nCN1231758]
外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。