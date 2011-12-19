〔中国金融〕11月外汇占款减少279亿元,连续第二个月下降

路透北京12月19日电---中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款减少了279亿元,为连续第二个月下降.

中国人民银行此前公布数据显示,10月末外汇占款余额为25.4869万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元,为近四年来首见.[ID:nCN1231758]

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)

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