修正:《欧洲金融焦点》欧元当前汇率显示,投资者并未押注欧元区解散

(更正:补上第一个小标上一段野村控股分析师姓名)

路透纽约12月16日电---欧元区形势似乎很糟糕,但欧元汇率显示投资者并未押注欧元区必将解体.

即使最近下滑之後,欧元兑美元汇率仍在1.30美元,距离表明投资者担忧欧元区分裂的水准很远.

野村证券估计,反映担忧欧元崩溃情绪的汇率水准很可能在0.92美元,欧元只有跌到这个地步,才会表明市场真正担忧欧元的存亡问题.

纵观欧元历史可以发现,欧元尚未进入危险区域.

路透数据显示,自1999年1月面世以来,欧元一直处於0.8225-1.6038美元之间.欧元在推出不久,就急剧下跌.

目前欧元EUR=汇率在1.30美元附近,远高於上述历史区间的中点.根据1999年以来的纽约市场收盘价计算,欧元的平均汇率水准是1.20美元左右.欧元可能一时半会还不会跌到1.20.欧元从1.40跌至1.30,中间有涨有跌,用了三个月的时间.

但这并不是说欧元目前的汇率水平显示投资者对欧元充满信心.这只是表明,许多人认为欧元区解体後果极其严重,欧洲领导人将不惜一切代价阻止这一幕的发生.甚至迄今为止一直不愿意支撑陷入困境的欧元债券市场的欧洲央行,也不会坐视不管.

野村控股的外汇分析师Jens Nordvig认为,欧洲央行最终将决定提供更多支持,"可能在第一季接近结束的时候."

**投资者均不看好欧元**

投资者都认为欧元会下跌.德意志银行预计,到2012年上半年欧元兑美元在1.25美元水准,野村预计为1.20美元.

商品期货交易委员会(CFTC)最近数字显示,期货交易商持有的空头仓位接近纪录高位.12月6日止当周,欧元净空头仓位总计达95,814口,靠近2010年5月11日止当周创下的纪录高位113,890口.

担任FX Concepts董事长兼投资总监的对冲基金经理John Taylor称,近几个月欧元展现出抗跌性,是得益於欧元区银行业变卖外币资产兑换回欧元资产的去杠杆化操作.

一年前他曾预计欧元兑美元将跌至平价,现在他对此更加深信不疑.假设欧元区分为两部分的话,评估欧元价值比较困难的一点就在於,部分国家若是有自己的货币,其汇价会更高一些.

"欧元是一个两极分化的货币,"Taloy说道,"如果在北欧,1欧元可能值1.80到2美元.如果是在南欧,可能就值0.80到1美元."

**可以是希腊,但不可以是意大利**

有一件事可能会损及欧元,至少在短期内会如此,就是希腊无序违约及退出欧元区.

花旗集团首席分析师且是英国央行前货币政策委员会(MPC)委员布堤尔表示,就这件事本身而言,希腊违约很可能是可控的,因希腊只占欧元区生产总值的2.2%,占公共债务的4%.

"然而,若意大利无序违约并退出欧元区,将对欧洲银行体系造成更大面积的破坏,"布堤尔说.

的确,许多人认为,意大利是让当前危机不致於变成一片混乱,并从而维系欧元的关键.

然爆发点可能是意大利的债券市场.债券投资人看来大都比较担心欧元区的存亡问题.意大利公债市场买入卖出的价差在11月因信贷风险升高而走阔,这暗示了固定买家正在离场.

希腊、葡萄牙及爱尔兰的公债收益率升高,迫使其寻求国际援助.面对外界要求大举支援意大利债券市场的呼吁,欧洲央行迄今仍未屈服,即使其收益率已升逾被视为难以为继的7%.

意大利身为欧元区第三大经济体,一些人认为意大利倒下是难以想像的.其公债市场崩解可能迫使欧洲央行积极买进以拯救欧元区.

安本资产管理投资组合经理暨亚洲固定收益主管Anthony Michael认为,意大利是攸关欧元区存亡的一大考验.他表示,万一意大利债券收益飙升至8或9%,各国领导人将可能谋求策略以协调欧洲央行和IMF介入.