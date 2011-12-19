《交易视点》中国城投债明年供给压力仍很大,评级下调风险上升--中金

路透上海12月19日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，明年城投债的供给压力依然很大，因此即使城投债不会出现违约，收益率也难以出现回落.

而随着企业盈利能力的逐步恶化，预计明年负面评级行动次数将进一步增多，信用资质在同评级中不占优或行业景气明显恶化的个券将面临评级下调带来的估值风险.

**城投债明年供给压力依然很大**

尽管银监会放松地方融资平台贷款限制有助於缓解其流动性风险，但近期城投债供给大幅增加，再次引发了二级市场的系统性调整。明年城投债的供给压力依然很大，因此即使城投债不会出现违约，收益率也难以出现回落，在利率产品和高等级信用债都能获得较高资本利得的情况下，其高票息优势并不突出。

第一，受物价回落以及结构性减税的影响，明年财政收入预计将大幅下降至10-15%，而积极的财政政策意味着财政支出仍将保持在20%以上，所以政府的融资需求依然很强。

第二，受贷存比、资本充足率以及不良贷款上升的约束，银行仅能保证地方融资平台存量贷款的展期，但无法像09年那样提供大量的增量信贷支持，发债将成为解决地方政府融资需求的重要途径。

第三，地方政府自行发债的规模受制於自身财力状况和市场承接能力的限制短期内难以大幅增加，而且资金用途可能主要用於民生等刚性支出，而与基建相关的支出仍将借助地方融资平台发行城投债来实现，所以城投债供给不会因为地方政府自行发债的推出而明显减少。

尽管目前城投债的发行利率都达到8%以上，但地方政府融资平台的发债热情丝毫没有减弱，显示其对融资成本并不敏感，只要没有政策限制和市场配合，能够完成发行是第一位的。新发城投债的信用资质也在继续弱化。

总体而言，我们仍然不建议有估值压力的交易型投资者参与城投债，但对於没有估值压力的机构，可以选择性的配置部分中金评分在4档以上、所在城市行政级别较高的品种，如上周发行的兰州债。

**负面评级行动次数增多,明年评级下调风险增大**

近期一级市场高等级债券的供给明显减少，新发券大多为中低等级债券。一方面，高等级发行人对於融资成本较敏感，由於预期明年收益率会继续下降，所以会有意推迟发行计划；另一方面，中低等级发行人年底前流动性需求较强，即使融资成本高，也有刚性需求。

在信贷增量没有出现显着回升之前，市场分化的格局不会改变，而回购利率下降速度缓慢也使得高等级信用债收益率缺乏进一步下降的动力，我们维持前期的投资建议：以高等级配置为主，交易盘可以适当减持中票，增持收益率在5-6%但违约风险可控(中金评分为4+及以上)的短融。

另外，新增发行人资质偏弱和评级上调导致各评级的评分中枢下移，评级区分度进一步弱化，所以投资者一定要加强对个券信用资质的甄别，不能完全依赖于外部评级，事实上今年下半年以来正面评级行动次数明显减少，并出现负面评级行动，由於评级公司评级的调整具有一定的滞後性，预计明年随着企业盈利能力的逐步恶化，负面评级行动次数将进一步增多，信用资质在同评级中不占优或行业景气显着恶化的个券将面临评级下调带来的估值风险。

**新券配置建议**

上周新发短融中票中AA+级的相对价值更为突出。短融中投资级相对价值最高的是AA+级新奥，投机级AA岱海适合有一定风险承受能力的投资者，两家A级发行人恒星和远控建议回避。

新发中票中，5年期4家AA+级发行人均为城投或政府支持的公用事业类企业，建议优先配置渝高速，AA级发行人整体资质都一般，连云港和开磷集风险相对偏高；3年期个券中，建议优先选择AA+川投资。

上周新发企业债除泛海外，全部为城投债，其中兰城投债、京谷财债、张保债3支实际资质相对较好，尤其是兰城投债还设有上交所托管，满足质押回购融资条件，推荐配置。泛海债的发行利率创企业债新高，但仍低於其提供担保的核心子公司泛海建设发行的公司债目前在二级市场的收益率，发行人目前面临的经营和财务压力较大，建议回避。新发公司债永泰债资质较弱，也建议回避。

**评级调整**

上周有5家发行人涉及评级调整，其中有色金属类滇金矿评级展望调整至负面，其余大多为AA-级上调至AA级，青国投评级上调至AAA级，中金评分均维持不变。(完)

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