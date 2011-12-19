〔中国金融〕外汇占款连续两个月下降,助增存款准备金率再下调预期(更新版)

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* 11月外汇占款下降279亿元,为连续第二个月下降

* 短期内这种下降趋势可能持续

* 助增存款准备金率再次下调预期

路透北京/上海12月19日电---中国外汇占款连续第二个月下降,而且业内人士预计这种趋势短期内仍有望持续.在此情况下,中国央行再次下调存款准备金率,向市场补充流动性的可能性正在增加.

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿(兆)元人民币.据此计算,当月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.此前10月外汇占款下降248.92亿元,为近四年来首见.

平安证券固定收益部研究主管石磊认为,中国外汇占款持续下降,主要是欧债危机未解、中国对外贸易格局调整等多因素下的共同作用,"这样看来明年的外汇占款形势也不会太好,...资金面方面应该会有政策,有可能下调存准."

他并指出,外汇占款这种下行趋势有可能持续到明年一季度,主要因欧债危机等不利外部环境"冲击"所致,所以不会是一个长期的趋势.

不过民生银行金融市场部首席分析师李志强认为,在中国经济重点转向"结构调整"而非单一经济增速背景下,加之人民币升值预期减弱,外汇占款可能在超过一年,甚至更长的时间维持一种回落的态势.

业内人士都认为,因外汇占款增速下降,以及出於稳定经济增长的需要,央行再次下调存款准备金率只是时间问题.

"存准率(再)下降只是时间问题,但由於未来两周财政存款释放资金,所以资金面应该会比较宽裕,存准率出台的时间将有所延後,我们倾向於认为春节前会降准一次."招商银行金融市场部分析师刘俊郁表示.

在时隔近三年後,中国央行此前於12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.中国明年春节假期为1月22日-28日.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)

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