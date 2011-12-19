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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 11:38 BJT

〔中国金融〕华融资产再挂牌转让温州银行约7%股份,价格降至3.8亿元

路透北京12月19日电---中国华融资产管理公司再次挂牌转让温州银行股份有限公司7.09%股份,在产权交易所的挂牌价格3.8亿元人民币.

今年11月,中国华融资产管理公司曾在天津产权交易所挂牌,转让上述股份,彼时挂牌价格为4.2亿元.

周一刊登在天津产权交易中心的公告显示,华融资产管理公司和温州市财政局,并列为温州银行第一大股东,均持有7.09%股权.

数据显示,2010年度,温州银行实现净利润4.9亿元,营业收入达16.3亿元;今年上半年,公司上述两项财务指标分别为3.3亿元和17.1亿元.

温州银行官方网站显示,温州银行是目前温州规模最大的股份制商业银行,资本总额超42亿元,全辖66家营业网点(含总行营业部),员工2,400余人.(完)

更多详情,请点选天津产权交易中心网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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