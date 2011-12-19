〔中国金融〕华融资产再挂牌转让温州银行约7%股份,价格降至3.8亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月19日电---中国华融资产管理公司再次挂牌转让温州银行股份有限公司7.09%股份,在产权交易所的挂牌价格3.8亿元人民币.
今年11月,中国华融资产管理公司曾在天津产权交易所挂牌,转让上述股份,彼时挂牌价格为4.2亿元.
周一刊登在天津产权交易中心的公告显示,华融资产管理公司和温州市财政局,并列为温州银行第一大股东,均持有7.09%股权.
数据显示,2010年度,温州银行实现净利润4.9亿元,营业收入达16.3亿元;今年上半年,公司上述两项财务指标分别为3.3亿元和17.1亿元.
温州银行官方网站显示,温州银行是目前温州规模最大的股份制商业银行,资本总额超42亿元,全辖66家营业网点(含总行营业部),员工2,400余人.(完)
更多详情,请点选天津产权交易中心网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。