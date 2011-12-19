〔中国股市〕沪综指早盘大跌2.6%,因利好消息未能如期兑现

路透北京12月19日电---中国股市沪综指周一早盘收跌2.57%,因周末无明确利好消息兑现,且金正日去世的消息,令今日亚太地区股指进一步扩大跌幅.

沪综指.SSEC早盘收报2,167.675点,大跌57.165点;上周五该股指反弹收升终结此前连续六日跌势,不过全周则累计下跌3.9%,为10月21日当周下跌4.69%来最大单周跌幅.

华西证券分析师毛胜称,今日大盘重返跌势是由於周末无明确利好消息,令预期落空.同时,导致市场下跌的其他因素亦尚未消除,包括经济基本面、资金面及全球不景气等依然存在.

"预计本周市场将继续下行并探底,下一支撑点位为2,100点",他称.

受朝鲜(北韩)国家电视台周一报导称金正日去世影响,韩国股市跌幅扩大至近5%.摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS跌幅亦扩大至2.6%.[ID:nCN1292746]

上周五,中国证券监督管理委员会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.[ID:nCN1289212](完)