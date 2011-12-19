〔中国农业〕国家粮食局证实自12月14日到明年4月30日收储玉米

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透北京12月19日电---中国国家粮食局证实,自12月14日到明年4月30日临时收储玉米.
刊登在国家粮食局网站上的新闻稿称,为保护农民利益和生产积极性,今年国家继续在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等省、自治区实行玉米临时收储政策.
通知明确,国家临时存储玉米挂牌收购价格(国标三等质量标准)为:内蒙古、辽宁1.00元人民币/斤,吉林0.99元/斤,黑龙江0.98元/斤,相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握;收购期限为2011年12月14日至2012年4月30日.(完)
更多细节,请点选国家粮食局网站(here)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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