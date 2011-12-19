中国或帮拉美缓解欧债危机冲击--诺贝尔奖得主Stiglitz

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣地亚哥12月16日电---诺贝尔经济奖得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）称，中国可能在明年刺激本国经济，这将提振原材料需求，进而保护拉美大宗商品生产商免受欧债危机的冲击。
世界银行（World Bank）前首席经济学家斯蒂格利茨说，中国有望依赖其庞大的外储保持经济增长，但欧洲为应对金融危机采取的财政紧缩政策，对拉美构成更大的威胁。
拉美地区对欧洲出口不仅会下降，还会受西班牙银行借贷减少的影响。西班牙的银行在南美地区有着很大的影响力，但因欧洲眼下局势困难，他们的当地业务部门明年可能被迫向国内抽回资金。
斯蒂格利茨以政府应在危机期间增加支出的观点闻名。他说，“欧洲将经历一场衰退，这将伤害需求。对智利造成的损失，大多数将通过贸易表现，然後会波及金融渠道。”
“在智利经营的西班牙各家银行的业务很难说不会收缩。这将需要非常谨慎地管理信贷供给。”
自2008年前美国楼市泡沫破裂开始，由此引发的金融动荡席卷全球，但得益於中国对商品的强劲需求，拉美地区一直享受着较快的经济增长。
斯蒂格利茨称：“中国政府坐拥3万亿美元储备。若当局要求他们的银行放贷，他们就会放贷。”
“若中国经济需要刺激，他们有资源和政治意愿这麽做。另外，中国与美国的情况不同，後者有一半民众认定解决问题的关键是削减支出。如果他们（中国）的经济放缓，他们就会增加支出保持增长。”
他指出，中国可能增加保障住房项目，这是其反周期政策的一部分，将有助於提振对智利铜资源的需求。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。