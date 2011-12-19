中国或帮拉美缓解欧债危机冲击--诺贝尔奖得主Stiglitz

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路透圣地亚哥12月16日电---诺贝尔经济奖得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）称，中国可能在明年刺激本国经济，这将提振原材料需求，进而保护拉美大宗商品生产商免受欧债危机的冲击。

世界银行（World Bank）前首席经济学家斯蒂格利茨说，中国有望依赖其庞大的外储保持经济增长，但欧洲为应对金融危机采取的财政紧缩政策，对拉美构成更大的威胁。

拉美地区对欧洲出口不仅会下降，还会受西班牙银行借贷减少的影响。西班牙的银行在南美地区有着很大的影响力，但因欧洲眼下局势困难，他们的当地业务部门明年可能被迫向国内抽回资金。

斯蒂格利茨以政府应在危机期间增加支出的观点闻名。他说，“欧洲将经历一场衰退，这将伤害需求。对智利造成的损失，大多数将通过贸易表现，然後会波及金融渠道。”

“在智利经营的西班牙各家银行的业务很难说不会收缩。这将需要非常谨慎地管理信贷供给。”

自2008年前美国楼市泡沫破裂开始，由此引发的金融动荡席卷全球，但得益於中国对商品的强劲需求，拉美地区一直享受着较快的经济增长。

斯蒂格利茨称：“中国政府坐拥3万亿美元储备。若当局要求他们的银行放贷，他们就会放贷。”

“若中国经济需要刺激，他们有资源和政治意愿这麽做。另外，中国与美国的情况不同，後者有一半民众认定解决问题的关键是削减支出。如果他们（中国）的经济放缓，他们就会增加支出保持增长。”

他指出，中国可能增加保障住房项目，这是其反周期政策的一部分，将有助於提振对智利铜资源的需求。（完）