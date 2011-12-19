〔中国央企〕前11个月营业收入及净利润同比增速双双下降--国资委

路透北京12月19日电---新华社周一报导称,受宏观市场和欧债危机影响,中国的中央企业不仅今年1-11月的营业收入增速较去年有所降低,净利润增速也出现大幅下降.

新华社援引中国国有资产监督管理委员会主任王勇称,全球经济增速放缓、市场需求下跌、成本刚性上升、通胀压力加大、金融市场震荡、信贷政策持续收紧等,都对中央企业的生产经营带来了不利影响.

"欧债危机反复无常,难以预判.特别是欧债危机导致的大宗商品价格震荡和回落,给国内大型企业造成了很大压力."王勇在中央企业负责人会议上称.

今年1-11月,中央企业生产经营总体上保持平稳较快增长,累计实现营业收入18.4万亿元人民币,同比增长22.6%;实现净利润8，317.9亿元,同比增长3.6%.82家央企实现净利润同比增长,占69.5%.

而去年前11个月,中央企业累计实现的营业收入和净利润同比增速分别达34.7%和50.1%.

"欧债危机才是造成中央企业营业收入和净利润增速放缓的最主要因素."国资委研究中心企业研究部部长王志刚并称.

此外,今年1-11月中央企业在境外(含港澳地区)营业收入3.4万亿元,实现利润总额1,280亿元,同比分别增长30.7%和28%.

新华社文章并援引北京科技大学教授刘澄观点称,今年以来中央企业的经营业绩表现与国内外经济形势基本相符,并不意味着中央企业的经营能力出现了问题.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.[ID:nCN1206132] (完)