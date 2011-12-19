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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 14:32 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体      规模       期限     票面利率    债券类型    发行时间
           (亿元人民币)
====================================================================
*国开行        150       10年       3.49%    固息金融债  12/19-12/21
                  (含投资人选择权,3+7)
 农发行       *222.7      7年      *3.74%    固息金融债  12/16-12/21
 进出口行      186.8      5年       3.52%    固息金融债  12/9-12/21
               *13.2(增发部分)   *周四招标   固息金融债 *12/22-12/23  
*鞍山银行      至多7     10年   周三簿记建档 固息次级债  12/21-12/22
                                        (在第五年末附发行人赎回权)  
 浦发银行    不超300    3/5年       --         金融债     2011年底前
 (600000.SS)   
 深发展      至多300    1-10年      --         金融债         --
           不超过100    5-15年      --         次级债         --
 (000001.SZ) 至多300    1-10年      --         金融债         --
 兴业银行    至多500  不超10年      --         金融债         -- 
 (601166.SS)
 民生银行  不超过500      --        --   小微企业专项金融债   --
 (1988.HK)(600016.SS)

  注: 1. *表示新增.
      2. 民生银行专项金融债尚需获得央行批准(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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