〔中国汇市〕人民币兑美元略跌,金正日去世及外汇占款续降引避险情绪

* 人民币兑美元早盘略跌

* 11月外汇占款续降引市场担忧

* 朝鲜领导人金正日去世消息亦引升避险情绪

路透上海12月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘小幅下跌.11月外汇占款继续下降,显示美元供给短缺,人民币贬值预期继续发酵,打压汇价走低.

交易员并表示,朝鲜领导人金正日去世的消息,可能会给中国在内的亚洲市场带来不安,避险情绪上升或导致热钱流出,增加人民币贬值的压力.

"人民币(汇价)波动还是挺大,现在市场还是有贬值预期,但央行态度是坚持维稳,挺纠结."华南一银行交易员称."我们也看到了朝鲜方面的消息,这可能会让一些避险资金从中日韩流出."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3303元,上日为6.3352元.北京时间上午11:40,人民币兑美元即期报6.3520元,较上日收盘价6.3484元略跌.

上述交易员认为,11月外汇占款继续下降,中国市场美元供给不足将加重人民币贬值预期,再考虑到朝鲜领导人去世的消息,避险情绪提升或造成热钱流出,近期人民币调整压力增大.

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿(兆)元人民币.据此计算,当月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.此前10月外汇占款下降248.92亿元,为近四年来首见.[ID:nCN1292816]

朝鲜(北韩)国家电视台报导称,该国领导人金正日周六乘火车出行时去世.[ID:nCN1292810]

离岸市场上,北京时间11:45,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3810/90元,上日尾盘报6.3660元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4160/60,上日尾盘为6.4000元.

东京汇市美元兑其他主要货币周一在亚洲市场上涨,朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息令市场感动不安,增添了美元的避险魅力.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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