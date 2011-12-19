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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 12:04 BJT

〔中国新债〕陕西中小企业周四将发行2.1亿元集合票据,期限三年

路透上海12月19日电---中国陕西中兴林产有限责任公司等三家企业周一联合公告称,将於
周四(22日)簿记建档发行2.1亿元人民币陕西省农业和科技中小企业集合票据,期限三年.

  联合发行人还包括,杨凌本香农业产业集团有限公司和陕西国德电气制造有限公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 陕西农业和科技 2.1      2.1      3   12/22簿记建档  国开行      AAA       12/23       12/26
 中小企业集合票据  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 张喜良

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